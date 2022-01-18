Завод имени Малышева построил восемь кузовов для новых бронетранспортеров: что о них известно

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова (ХКБМ) подписало с заводом имени Малышева контракт на поставку восьми корпусов для бронетранспортеров. Согласно информации на площадке Prozorro, суммарная стоимость кузовов составила 12,3 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Defense Express.
Точная модификация бронетранспортеров не сообщаются. Но судя по опубликованной ранее информации, ХКБМ, имеет заказ на постройку нескольких десятков БТР-4Е. Видимо, как раз кузова таких бронетранспортеров и переданы заводом имени Малышева.
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