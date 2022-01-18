Берлин хотят сделать первым в мире городом без автомобилей

Инициаторами запрета эксплуатации автомобилей в Берлине стала группа жителей города. Они сформировали группу Volksentscheid Berlin Autofrei и запустили соответствующую петицию за запрет въезда автомобилей в центр города.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Guardian.

Петицию уже поддержало более 50 тысяч человек. Площадь центральной части Берлина, в которую планируется запретить въезд автомобилям – около 60 квадратных километров. Сенат Берлина обязан отреагировать на петицию и до конца февраля принять решение о том, быть ли центру Берлина свободным от автомобилей, или нет.

Проект запрета подразумевает ряд исключений. Например, специальные разрешения на въезд будут выдаваться машинам экстренных служб, мусоровозов, такси, автомобилям служб доставки, а также жителям с ограниченной подвижностью, передвижение которых напрямую зависит от автомобилей. Кроме того, все жители смогут использовать автомобиль в рамках программы каршеринга до 12 раз в год.

Ранее проведенное исследование показало, что 58% дорожного пространства в Берлине занято автомобилями, хотя только треть поездок по берлинским улицам осуществляется на автомобилях. Для сравнения, на места для велосипедов было отведено всего 3% площади, но на них приходится 15% поездок.

Если сенат города все же решится на первый шаг по запрету машин и эксперимент признают успешным, то действие программы могут расширить и на другие районы, ближе к окраинам. С такой инициативой Берлин может стать первым в мире городом без авто.

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