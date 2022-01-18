Красивый и быстрый: Volkswagen анонсировал новый Golf

Volkswagen анонсировал необычную версию Golf. Линейка модели уже полностью укомплектована, что только добавляет интриги.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на FB-страницу Volkswagen.

Volkswagen на своей странице в Facebook анонсировал скорое появление новой версии Golf. Компания распространила единственный затемненный тизер новинки и намекнула, что речь идет о некоем спортивном исполнении.

Это только добавляет интриги, ведь на данный момент гамма Гольфа полностью укомплектована. В линейке модели есть четыре варианта с повышенной производительностью - GTD, GTE, GTI и R.

Можно предположить, что речь идет о лимитированной версии одной из двух последних упомянутых модификаций, которые являются наиболее экстремальными в гамме.

В любом случае ждать осталось недолго: новый спортивный Volkswagen Golf будет представлен уже в феврале.

Напомним, Volkswagen представил доступную альтернативу Passat и Arteon. Речь идет о лифбеке Lamando, дебютировавшем в Китае.