ru ua
Нд, 28 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сімейний універсал Subaru отримав мотор від "зарядженої" версії WRX

Новость на русском →
Неділя 28 листопада 2021 13:00
Сімейний універсал Subaru отримав мотор від "зарядженої" версії WRX Заряджений седан Subaru WRX S4 (Фото: Subaru)
Автор: Олександр Мороз

На початку вересня в Штатах дебютував седан Subaru WRX S4 нового покоління, тепер же прийшла пора прем'єри гарячої новинки на батьківщині марки. А паралельно в Японії представлено універсал Levorg STI Sport R з таким же мотором.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops

Сімейний універсал Subaru отримав мотор від &quot;зарядженої&quot; версії WRX

Візуально японський WRX можна відрізнити від американського по різній графіці фар, емблемі S4 на двері багажника і червоним значкам STI на решітці радіатора і двері багажника в комплектаціях STI Sport R. незважаючи на те, автомобіль являє собою чотиридверний седан, його оснастили стеклочоистителем заднього скла.

Сімейний універсал Subaru отримав мотор від &quot;зарядженої&quot; версії WRX

Усередині варіанти з приставкою STI отримали передні сидіння Recaro з оббивкою із замші, шкіряні вставки по всьому слону з червоною строчкою, вставки під карбон і алюмінієві педалі.

Сімейний універсал Subaru отримав мотор від &quot;зарядженої&quot; версії WRX

Цим модифікаціям покладено також 11,6-дюймовий сенсорний екран для інформаційно-розважальної системи Starlink і нова 12,3-дюймова цифрова приладова панель. Відзначимо також новітню технологію допомоги при водінні EyeSight X з набором датчиків і зверненої до водія камерою на центральній консолі.

Сімейний універсал Subaru отримав мотор від &quot;зарядженої&quot; версії WRX

Під капотом спорткара встановлений 2,4-літровий чотирициліндровий "опозитний" з турбонаддувом, що розвиває 271 кінську силу і 375 Нм крутного моменту (на 25 Нм більше, ніж у в американській специфікації). Цей же силовий агрегат отримав заряджений Універсал Levorg STI Sport R.

Сімейний універсал Subaru отримав мотор від &quot;зарядженої&quot; версії WRX

Subaru WRX S4 вже доступний для замовлення на японському ринку за цінами від 4 млн ієн (34 710 доларів США) за базовий GT-H до 4, 774 млн ієн (41 385 доларів) за флагманський STI Sport R EX. Планується виробляти 500 примірників моделі щомісяця.

Цей же силовий агрегат отримав заряджений універсал Levorg STI Sport R. У такої машини – доопрацьований варіатор CVT, підвіска з адаптивними амортизаторами доопрацьована, потужніші гальма.

Сімейний універсал Subaru отримав мотор від &quot;зарядженої&quot; версії WRX

Зовні Subaru Levorg STI Sport R вірізняється аеродинамічним обвісом з великим повітрозабірником у капоті та збільшеним заднім спойлером. Крім того, ця версія має 18-дюймові колеса та іншу вихлопну систему. Об'єм багажника становить 561 л, а в інтер'єрі використовується двокольорова шкіра та алюмінієві накладки. Також присутні спортивні сидіння.

Нагадаємо, що позашляховик Subaru Forester нового покоління повинен дебютувати в 2023 році. Очікується, що новинка отримає фірмовий гібридний привід від Toyota.

Читайте РБК-Україна в Google News
Subaru
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору