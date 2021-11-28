Сімейний універсал Subaru отримав мотор від "зарядженої" версії WRX

На початку вересня в Штатах дебютував седан Subaru WRX S4 нового покоління, тепер же прийшла пора прем'єри гарячої новинки на батьківщині марки. А паралельно в Японії представлено універсал Levorg STI Sport R з таким же мотором.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops

Візуально японський WRX можна відрізнити від американського по різній графіці фар, емблемі S4 на двері багажника і червоним значкам STI на решітці радіатора і двері багажника в комплектаціях STI Sport R. незважаючи на те, автомобіль являє собою чотиридверний седан, його оснастили стеклочоистителем заднього скла.

Усередині варіанти з приставкою STI отримали передні сидіння Recaro з оббивкою із замші, шкіряні вставки по всьому слону з червоною строчкою, вставки під карбон і алюмінієві педалі.

Цим модифікаціям покладено також 11,6-дюймовий сенсорний екран для інформаційно-розважальної системи Starlink і нова 12,3-дюймова цифрова приладова панель. Відзначимо також новітню технологію допомоги при водінні EyeSight X з набором датчиків і зверненої до водія камерою на центральній консолі.

Під капотом спорткара встановлений 2,4-літровий чотирициліндровий "опозитний" з турбонаддувом, що розвиває 271 кінську силу і 375 Нм крутного моменту (на 25 Нм більше, ніж у в американській специфікації). Цей же силовий агрегат отримав заряджений Універсал Levorg STI Sport R.

Subaru WRX S4 вже доступний для замовлення на японському ринку за цінами від 4 млн ієн (34 710 доларів США) за базовий GT-H до 4, 774 млн ієн (41 385 доларів) за флагманський STI Sport R EX. Планується виробляти 500 примірників моделі щомісяця.

Цей же силовий агрегат отримав заряджений універсал Levorg STI Sport R. У такої машини – доопрацьований варіатор CVT, підвіска з адаптивними амортизаторами доопрацьована, потужніші гальма.

Зовні Subaru Levorg STI Sport R вірізняється аеродинамічним обвісом з великим повітрозабірником у капоті та збільшеним заднім спойлером. Крім того, ця версія має 18-дюймові колеса та іншу вихлопну систему. Об'єм багажника становить 561 л, а в інтер'єрі використовується двокольорова шкіра та алюмінієві накладки. Також присутні спортивні сидіння.

Нагадаємо, що позашляховик Subaru Forester нового покоління повинен дебютувати в 2023 році. Очікується, що новинка отримає фірмовий гібридний привід від Toyota.