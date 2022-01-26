ru ua
Ср, 26 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обман на 1 млрд долларов: раскрыта мошенническая схема получения автокредитов во время пандемии

Новина українською →
Среда 26 января 2022 10:20
Обман на 1 млрд долларов: раскрыта мошенническая схема получения автокредитов во время пандемии Покупка автомобиля (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

В США разоблачено мошенничество с автокредитами, позволившее заработать 1 миллиард долларов менее, чем за три года. Преступная схема была обнаружена с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Jalopnik.

Аналитическое агентство Point Predictive, использующее в своей деятельности самообучающийся искусственный интеллект, обнаружило, что с февраля 2019 года по декабрь 2021 года в США более 5000 автокредитов были выданы на основе фальшивой информации о работодателях с ложной историей доходов покупателей.

Основную вину Point Predictive возложило на заемщиков, заявляя в своем пресс-релизе: "Заемщик использует несуществующего работодателя для создания поддельных финансовых документов, фальсификации дохода для предъявления автодилерам и банковским учреждениям с целью получения финансирования".

Обман на 1 млрд долларов: раскрыта мошенническая схема получения автокредитов во время пандемии

Однако, было бы наивным думать, что заемщики обманывали кредиторов без посторонней помощи. В ходе расследования была выявлена целая система мошеннических сайтов, предлагающих фальшивые документы для получения кредитов. По оценкам компании, менее, чем за три года доход мошенников составил, как минимум, 1 миллиард долларов.

"Рост использования фальшивых работодателей в кредитных заявках поразителен. Мы обнаруживаем около 100 новых фальшивых работодателей каждую неделю", - отметил Джастин Хохмут, старший аналитик по мошенничеству в Point Predictive.

В компании заявляют, что сэкономили дилерам до 21 тыс. долларов на каждом обнаруженном мошенническом кредите - тем более, что такие кредиты имеют от 40 до 100 процентов невозвращенных средств.

Можно провести параллели между сегодняшними автокредитами и ипотечным кризисом 2008 года. Многие заемщики берут кредиты, которые они не могут себе позволить. Эксперты говорят, что потребители должны тратить не более 10 процентов своего дохода на автокредит. Но почти 25 процентов проанализированных кредитов превышают этот порог.

Напомним, что свежий опрос автомобилистов показал, что покупатели новых машин в большей степени ценят качество и стиль, чем безопасность или низкий уровень вредных выбросов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения