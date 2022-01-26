Обман на 1 млрд доларів: розкрито шахрайську схему отримання автокредитів під час пандемії

У США викрито шахрайство з автокредитами, що дозволило заробити 1 мільярд доларів менш, ніж за три роки. Злочинна схема була виявлена за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Jalopnik.

Аналітичне агентство Point Predictive, яке використовує у своїй діяльності штучний інтелект, виявило, що з лютого 2019 року по грудень 2021 року у США понад 5000 автокредитів були видані на основі фальшивої інформації про роботодавців з фейковою історією доходів покупців.

Основну провину Point Predictive поклало на позичальників, заявляючи в своєму прес-релізі: "Позичальник використовує неіснуючого роботодавця для створення підроблених фінансових документів, фальсифікації доходу для пред'явлення автодилерам і банківським установам з метою отримання фінансування".

Однак, було б наївним думати, що позичальники обманювали кредиторів без сторонньої допомоги. В ході розслідування була виявлена ціла система шахрайських сайтів, що пропонують фальшиві документи для отримання кредитів. За оцінками компанії, менш, ніж за три роки дохід шахраїв склав, як мінімум, 1 мільярд доларів.

"Зростання використання фальшивих роботодавців у кредитних заявках вражає. Ми виявляємо близько 100 нових фальшивих роботодавців щотижня", - зазначив Джастін Хохмут, старший аналітик з шахрайства в Point Predictive.

У компанії заявляють, що заощадили дилерам до 21 тис. доларів на кожному виявленому шахрайському кредиті - тим більше, що такі кредити мають від 40 до 100 відсотків неповернених коштів.

Можна провести паралелі між сьогоднішніми автокредитами та іпотечною кризою 2008 року. Багато позичальників беруть кредити, які вони не можуть собі дозволити. Експерти кажуть, що споживачі повинні витрачати не більше 10 відсотків свого доходу на автокредит. Але майже 25 відсотків проаналізованих кредитів перевищують цей поріг.

Нагадаємо, що свіже опитування автомобілістів показало, що покупці нових машин більшою мірою цінують якість і стиль, ніж безпеку або низький рівень шкідливих викидів.