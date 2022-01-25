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Технологии и экология не имеют значения: названы главные критерии при выборе автомобиля

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Вторник 25 января 2022 11:15
Технологии и экология не имеют значения: названы главные критерии при выборе автомобиля Выбор автомобиля (Фото: autoexpress.co.uk)
Автор: Александр Мороз

Свежий опрос автомобилистов показал, что покупатели новых машин в большей степени ценят качество и стиль, чем безопасность или низкий уровень вредных выбросов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoExpress.

В опросе, проведенном компанией Auto Express Autovia, приняли участие более 1200 британских автомобилистов. Вопросы были ранжированы по 17 различным факторам в зависимости от того, насколько ценными они являются для покупателей легковых машин.

В результате проведенного анализа оказалось, что ключевую роль в процессе выбора автомобиля играет репутация бренда. Так, качество было главным критерием по мнению 61% покупателей, вторым по значимости следовал "стиль модели" - 53% потенциальных клиентов. Третьим по популярности среди критериев выбора был назван положительный предыдущий опыт владения - 51 процент респондентов, а "хорошее соотношение цены и качества" оказалось на четвертом месте.

Технологии и экология не имеют значения: названы главные критерии при выборе автомобиля

А вот привлекательность транспортного средства в плане безопасности и экологичности набрала всего 24% и 9% соответственно. Меньше покупатели автомобилей полагаются только на рекомендации семьи и друзей – 6 процентов опрошенных.

На противоположном конце шкалы опроса - факторы, которые заставляют покупателя избегать определенного автомобиля. И тут вновь главными критериями отказа стали плохая репутация в отношении качества и негативное восприятие имиджа бренда в целом. Несмотря на всю субъективность оценки репутации, под ней скрывается рациональное зерно - ведь низкое качество приводит к неоправданно высоким затратам на обслуживание и ремонт.

Напомним, что компания Dodge официально объявила конкурс на должность амбассадора бренда. И за эту не пыльную, но дымную работу предлагает годовой оклад в 150 тысяч долларов.

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