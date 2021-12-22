Оживить автомобиль в сильный мороз: что нужно знать водителю

По прогнозам синоптиков, в Украине ближайшие ночи будут самыми холодными в 2021 году. В разных регионах Украины термометры покажут до -15…-20 градусов по Цельсию. Ранее мы публиковали советы водителям, как безопасно ездить в снегопад, теперь делимся советами, которые помогут запустить машину в сильный мороз.

Мы собрали полезные советы, которые облегчат запуск двигателя при предельно низких для нашего климата температурах. Ознакомиться с этими лайфкаками можно в материале РБК-Украина Авто ниже.

Проверьте аккумулятор

Низкие температуры, от -10 градусов по Цельсию и ниже, становятся отличным экзаменатором состояния пускового аккумулятора в автомобиле. Даже если машина хорошо заводилась при околонулевых температурах, то остаточной емкости АКБ для запуска в сильный мороз может не хватить.

Если вы уверены в своей батарее, то не предпринимайте никаких действий. Но сначала вспомните, сколько лет вашей АКБ и когда вы ее последний раз подзаряжали. Даже одно- или двухлетний аккумулятор может не запустить мотор в мороз, если вы эксплуатируете автомобиль в городе. Часто энергия батареи, потраченная на пуск мотора, полностью не восполняется при краткосрочных поездках.

Если у вас есть зарядное устройство, то с вечера заберите в дом АКБ и хотя бы несколько часов его подзарядите. Если же "зарядка" у вас отсутствует, то также полезным будет просто занести батарею с вечера на ночь в тепло.

Скорая помощь для запуска мотора в мороз: используйте специальный бустер

Если вы только утром поняли, что мороз слишком сильный, а ваша батарея "не первой свежести", то на пользу придет бустер – устройство для кратковременного запуска мотора. Это специальный павер-банк большой емкости, способный отдавать большой ток.

Достаточно подсоединить бустер к клеммам аккумулятора, включить устройство, подождать около минуты, а затем можно пробовать запускать мотор. Заряженный бустер способен запустить двигатель два-три раза, в зависимости от модели.

Важно помнить, что бустер не способен зарядить ваш аккумулятор, он служит только для экстренного запуска двигателя. Поэтому, если батарея на вашем авто не заряжается из-за возраста, срочно замените ее.

Не спешите заводить мотор: разогреть аккумулятор фарами

Если вы уверены, что с вашим аккумулятором все в порядке, то можно заводить. Чтобы разогреть батарею, на несколько секунд включите ближний свет фар. После этого включайте зажигание и запускайте мотор.

На машинах с механической трансмиссией рекомендуется выжать педаль сцепления даже на нейтральной передаче, чтобы облегчить задачу стартеру. Тогда при запуске ему не придется через сцепление вращать также и первичный вал КПП в загустевшем холодном масле. После запуска сразу не бросайте сцепление – мотор может заглохнуть, рекомендуется подержать педаль выжатой секунд 20-30.

На дизельных автомобилях необходимо включить зажигание и подождать, пока прогреются свечи накала. Современные машины сами выдерживают паузу на эту процедуру при запуске, в случае же более старых моделей нужно включить зажигание и подождать, пока потухнет соответствующий индикатор (фото вверху). Теперь можно запускать мотор.

Прогревать или не прогревать двигатель

Вопрос о необходимости прогрева двигателя до рабочей температуры очень дискуссионный. Мы рекомендуем дать машине поработать на холостых оборотах буквально несколько минут - пока, например, вы очищаете стекла от изморози и снега. И после этого можно плавно ехать.

В движении мотор прогревается намного быстрее, чем на холостых. К тому же на ходу все узлы автомобиля прогреваются равномерно – и ДВС, и трансмиссия, и элементы подвески.

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