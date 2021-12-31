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Без светлого будущего: Nissan останавливает свой старейший автозавод в Европе

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Пятница 31 декабря 2021 10:55
Без светлого будущего: Nissan останавливает свой старейший автозавод в Европе Фото: сборка Nissan e-NV200 (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Nissan остановила свое сборочное предприятие близ Барселоны. Последний автомобиль с его конвейера сошел 16 декабря. Этим автомобилем стал пикап Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

Японский автопроизводитель закрывает целый комплекс предприятий, в который кроме сборочной площадки Zona Franca также входят фабрики по изготовлению элементов подвески, сварке рам и штамповке кузовных деталей. Всего на предприятиях возле Барселоны трудилось более 3000 сотрудников.

Без светлого будущего: Nissan останавливает свой старейший автозавод в Европе Испанский завод был открыт в 1983 году. Изначально на нем производили внедорожники Patrol. Также с конвейеров предприятия Nissan Barcelona сходили Nissan Terrano II, Pathfinder, Navara, Primastar, и даже Mercedes-Benz X-Class. Последними продуктами завода стали электрический фургон e-NV200 и пикап Navara. Всего за 38 лет на испанском заводе было произведено почти 3 млн 346 тысяч машин.

Без светлого будущего: Nissan останавливает свой старейший автозавод в Европе Ранее потенциальным покупателем испанского завода считался китайский Great Wall Motor, но со временем инвесторы из Поднебесной передумали совершать такую крупную сделку.

Сообщается, что часть предприятий могут войти в состав компании QEV Technologies из Барселоны, которая занимается разработкой и выпуском электрических спорткаров, сотрудничает с BAIC в создании перспективных электромобилей, а также работает над возрождением легендарной марки Hispano Suiza.

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