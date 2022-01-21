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Длиннее и роскошнее: раскрыта внешность флагманского внедорожника Land Rover Defender 130

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Пятница 21 января 2022 08:50
Длиннее и роскошнее: раскрыта внешность флагманского внедорожника Land Rover Defender 130 Land Rover Defender (Фото: driving.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Изображения нового Land Rover Defender 130 появились в сети. Картинки из патентного бюро говорят о том, что новая версия внедорожника сохранит знакомую внешность и получит существенный прирост в длине.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoweek.

В сравнении с Land Rover Defender 110 новинка получила заметно увеличенный задний свес. Это означает, что пассажирам третьего ряда теперь станет значительно комфортнее. Возросшая длина крыши заставила инженеров увеличить размеры окошек в скосах крыши.

Длиннее и роскошнее: раскрыта внешность флагманского внедорожника Land Rover Defender 130 Ранее сообщалось, что третий и самый крупный Land Rover Defender будет восьмиместным. Длина нового внедорожника – около 5100 мм. Интересно, что в сравнении с Defender 110 колесная база не изменится и составит те же 3020 мм.

Длиннее и роскошнее: раскрыта внешность флагманского внедорожника Land Rover Defender 130 Предположительно моторная линейка в полном составе перекочует с Defender 110. В таком случае базовым двигателем нового Land Rover станет 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодизель. К нему должна присоединиться гибридная 3,0-литровая рядная "шестерка" мощностью 400 л.с., а также 5,0-литровый V8 мощностью 518 л.с.

В марте прошлого года финансовый директор Jaguar Land Rover Адриан Марделл заявил, что Defender 130 ориентировочно поступит в продажу в августе-сентябре 2022 года.

Длиннее и роскошнее: раскрыта внешность флагманского внедорожника Land Rover Defender 130 Ранее сообщалось, что глава Stellantis против резкого перехода на электромобили. Менеджер предупредил, что запрет в Европе ДВС повлечет за собой множество социально-экономических негативных последствий.

Также мы писали, что в General Motors придумали дешевые электрозарядные станции на водороде. Электричество вырабатывается в водородных топливных элементах.

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