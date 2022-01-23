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Коли закриють міст Патона: у Києві пропонують будувати тунелі під Дніпром

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Неділя 23 січня 2022 11:40
Коли закриють міст Патона: у Києві пропонують будувати тунелі під Дніпром Тунель під річкою у Китаї (Фото: chinanews.com)
Автор: Константин Широкун

У 2021 році почалися перші роботи з будівництва нової кільцевої автодороги навколо Києва. Раніше в проекті були закладені два мости - на півночі й на півдні столиці. Але їх можуть замінити тунелями.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на КиевВласть.

Таке припущення висловив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков. На його думку, тунелі в порівнянні з мостами повинні знизити навантаження на дорожню мережу Києва. Службі автомобільних доріг у Київській області вже доручено зайнятися прорахунком орієнтовного бюджету на нове будівництво.

"Укравтодор" вже підтримав ідею будівництва тунелів під Дніпром. Державна компанія висловила повну готовність у разі делегування повноважень стати замовником розробки техніко-економічного обґрунтування та проектної документації на будівництво тунельних переходів у Києві.

Ідея будівництва автомобільних тунелів для Києва не нова. У 2005-2007 роках на рівні ескізів і прорахунку бюджету активно обговорювалося будівництво підземних магістралей, які повинні були зв'язати Поділ і вулицю Чорновола, міст Патона з Севастопольською площею та ін.

Раніше повідомлялося, що Арнольд Шварценеггер на великому позашляховику потрапив у серйозну ДТП. Кіноактор проїхав на червоний сигнал світлофора.

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