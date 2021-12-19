Старт производства Tesla Semi и новый электрический кроссовер Lexus. Главное из мира авто

Компания Tesla начала пилотный выпуск электрического грузовика Semi, в Китае представлен футуристический концепт такси будущего. А компания Toyota пообещала в январе 2022 года выпустить рекордное количество автомобилей и представила кроссовер Lexus RZ 450e, который стал первым электромобилем марки на самостоятельной платформе.

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Стартовало производство Tesla Semi

Компания Tesla начала производство электрического грузовика Semi. Пока речь идет о выпуске небольшой пилотной партии.

Tesla Semi был заснят на заводе в Неваде при прохождении испытаний. Грузовик выполнял базовые тесты: ускорялся, тормозил, выполнял развороты и круги.

Вероятно, это машины, которые которые предназначаются для компании PepsiCo. Как заявлял ее глава Рамон Лагуарта, первые грузовики ожидаются до конца 2021 года. Правда, вскоре после этого заявления глава Tesla Илон Маск заявил, что контракт на поставку еще не подписан..

Представлен электрический кроссовер Lexus RZ 450e

Компания Lexus обнародовала первые официальные фотографии электрического кроссовера RZ 450e. Новинка является первым серийным электромобилем марки на самостоятельной платформе.

Lexus RZ 450e построен на электрической платформе e-TNGA, которую ранее примерили кроссоверы Toyota bZ4X и Subaru Solterra. Салон нового RZ 450e компания не показала, но можно с уверенностью сказать, что он будет иметь более премиальные материалы отделки, чем машины Toyota и Subaru.

Технические характеристики пока не раскрыты. Полноценный дебют Lexus RZ 450e состояится в следующем году, после чего стартуют продажи по всему миру - у новинки статус глобальной модели.

В Китае показали такси будущего

В Китае представлен инновационный концепт-кар IT Box, который является прообразом такси будущего. У машины электрическая платформа и необычный салон.

У IT Box по одной двери с каждой сторроны кузова, но для посадки-высадки пассажиров предусмотрена только сдвижная дверь по правому борту. Салон рассчитан на пять пассажиров с отдельным VIP-креслом на третьем ряду сидений. Также в салоне есть несколько цифровых экранов и даже встроенный вендинговый аппарат для напитков.

Разрабатываются две версии такси с батареями разной емкости: запас хода составит от 420 до 600 км. Серийное производство намечено на 2023 год, причем для выпуска IT Box планируется построить отдельный завод.

Toyota обещает в январе 2022 года выпустить рекордное количество автомобилей

Компания Toyota обїявила, что в январе 2022 года планирвется выпуск рекордного количества автомобилей вопреки дефициту полупроводников. Заявленный план составляет 800 тысяч машин.

Наращивание производства объясняется стремлением уменьшить дефицит автомобилей Toyota по всему миру, вызванный глобальной нехваткой микрочипов для автоиндустрии. Если компании удстся выполнить обещание, по итогам 2021 финансового года (заканчивается в марте) будет выпущено 9 млн автомобилей.

Тем не менее это все равно меньше результатов предыдущих годов: в 2020 финансовом году компания выпустила 9,5 млн автомобилей и 10,7 млн - годом ранее.

В Украине стартовали продажи электрокроссовера Opel Mokka-e

На украинском рынке начат прием заказов на первый серийный электромобиль Opel - компактный кроссовер Mokka-e. Цены стартуют от 939 тысяч гривен, поставки "живых" машин начнутся в начале 2022 года.

Переднеприводный Opel Mokka-e оснащен электродвигателем мощностью 136 л.с.. Емкость батареи составляет 50 кВт*ч, что обеспечивает запас хода до 324 км. Поддерживается зарядка постоянным током на зарядных станциях мощностью до 100 кВт.

С появлением Opel Mokka-e гамма представленных на украинском рынке электромобилей достигла 22 моделей. Ранее в мы публиковали обзор всех электрокаров от официальных дилеров в Украине с характеристиками и ценами.