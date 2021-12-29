До Южного полюса за 40 часов: как пикап Toyota установил мировой рекорд в Антарктиде

Руководил модернизированным пикапом полярный исследователь Джейсон де Картерет. Toyota Tacoma преодолела по ледяному и снежному бездорожью 1113 километров от лагеря "Патриот-Хиллз" до Южного полюса.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor.

Путешествие к самой южной точке планеты заняло 39 часов и 54 минуты. Пикап серьезно доработали с учетом условий эксплуатации в Антарктиде. Так, специалисты исландского тюнинг-ателье Arctic Trucks перестроили кузов и шасси, доработали подвеску, а именно установили усиленные амортизаторы, увеличили клиренс и установили внедорожные шины. Интересно, что для рекорда использовали не новый пикап, а авто с пробегом 2010 года выпуска.

Японский автомобиль получил топливный бак на 1500 литров, который расположился в кузове, гоночные сиденья, а также силовой каркас безопасности. Машину к рекорду двигал 4,0-литровый турбированный двигатель мощностью 380 л.с. Сообщается, что создание пикапа для покорения Антарктиды обошлось авторам в 400 000 долларов.

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