До Південного полюса за 40 годин: як пікап Toyota встановив світовий рекорд в Антарктиді

Керував модернізованим пікапом полярний дослідник Джейсон де Картерет. Toyota Tacoma подолала по крижаному і Сніжному бездоріжжю 1113 кілометрів від табору "Патріот-Хіллз" до Південного полюса.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor.
Подорож до найпівденнішої точки планети зайняло 39 годин і 54 хвилини. Пікап серйозно допрацювали з урахуванням умов експлуатації в Антарктиді. Так, фахівці ісландського тюнінг-ательє Arctic Trucks перебудували кузов і шасі, допрацювали підвіску, а саме встановили посилені амортизатори, збільшили кліренс і встановили позашляхові шини. Цікаво, що для рекорду використовували не новий пікап, а авто з пробігом 2010 року випуску.
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