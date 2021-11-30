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Вишку 5G в кожен автомобіль: Samsung представив нові автомобільні платформи

Новость на русском →
Вівторок 30 листопада 2021 13:46
Вишку 5G в кожен автомобіль: Samsung представив нові автомобільні платформи Нові автомобільні мікрочіпи Samsung (Фото: Samsung)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Samsung представила нові розробки для використання їх в автомобілях. Одна з них-перше в галузі рішення для підключення машин до мережі 5G.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Samsung.

Новинки являють собою однокристальні системи Exynos. Чіп Exynos Auto T5123, з двома обчислювальними ядрами ARM Cortex-A55 і швидкою оперативною пам'яттю LPDDR4x, якраз і створений для забезпечення швидкого і безперебійного підключення 5g для наступного покоління автомобілів - як в автономному (SA), так і в неавтономному (NSA) режимах. Швидкість передачі даних модему Samsung становить 5,1 Гбіт/с.

Мікросхема Exynos Auto V7 є потужним процесором для інформаційно-розважальних систем автомобілів середнього і преміального КЛАСІВ. Він містить вісім ядер Cortex-A76, що працюють з частотою 1,5 ГГц і одинадцять графічних процесорів GPU Mali-G76 MP11.

Вишку 5G в кожен автомобіль: Samsung представив нові автомобільні платформи

Крім того, чіп отримав нейронну мережу (допомагає розпізнавати обличчя, мова і жести) і чотирма HiFi-аудіопроцесорами. Exynos Auto V7 підтримує до чотирьох дисплеїв і 12 камер.

Обидві мікросхеми вже запущені в масове виробництво, а Exynos Auto V7 в даний час використовується в нових бортових серверах додатків (ICAS) автомобілів Volkswagen, розроблених підрозділом Vehicle Component Solutions компанії LG Electronics.

Нагадаємо, що підключаються гібриди BMW після оновлення отримали розширену підтримку технології eDrive Zone. Автомобілі можуть самостійно переходити на електротягу при проїзді парків, поблизу дитячих майданчиків та ін.

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