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Водителю нельзя отказаться: BMW принудительно переводит свои автомобили на электротягу

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 10:20
Водителю нельзя отказаться: BMW принудительно переводит свои автомобили на электротягу Фото: BMW X1 (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Подключаемые гибриды BMW после обновления получили расширенную поддержку технологии eDrive Zone. Автомобили могут самостоятельно переходить на электротягу при проезде парков, близ детских площадок и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Если система обнаруживает, что гибрид едет в зоне с низким уровнем выбросов, трансмиссия автоматически переключается в электрический режим, что приводит к снижению выбросов и расходов на топливо.

Водителю нельзя отказаться: BMW принудительно переводит свои автомобили на электротягуИспользуя координаты GPS, автомобили BMW могут распознавать обозначенные области с зонами с низким уровнем выбросов. Для поощрения вождения без выбросов вредных веществ водители награждаются бонусными баллами за каждый километр. Затем этими баллами можно расплатиться за электроэнергию на общественных зарядных станциях.

BMW расширила зоны eDrive еще в 20 европейских городах, включая Копенгаген, Верону и Тулузу. Суммарно зоны eDrive от BMW теперь доступны в 138 городах по всей Европе. В следующем году BMW планирует расширить сервис как минимум еще 30 точками по всему миру.

По данным BMW, более 75 процентов всех поездок в зоне eDrive совершаются в режиме электрического вождения. Только за последние три месяца гибридные модели BMW проехали более 3 млн км на электричестве в зонах eDrive. Суммарно владельцы гибридных BMW набрали около 150 миллионов баллов, что эквивалентно примерно 2,9 гигаватт-часам зарядки на публичных станциях.

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