Не вставая с дивана: растаможку автомобилей через "Дію" внедрят уже до конца года

Мобильное приложение "Дия" и соответствующий сервис до конца 2022 года получит функцию дистанционной растаможки машин. Но для запуска новой функции необходимо внести правки в несколько законов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Автоконсалтинг.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в парламенте уже идет работа над правками в законы, которые откроют дорогу к электронной растаможке автомобилей. Предполагается, что растаможка транспортных средств будет производиться в автоматическом режиме. Владелец транспорта через приложение "Дия" получит необходимые документы, подаст их в электронной форме, и со своего счета оплатит таможенные платежи.

Эта услуга была анонсирована еще в мае прошлого года премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. По предварительной информации в тестовом режиме новая услуга заработает до конца 2022 года. Первые тесовые месяцы работы позволят выявить основные неудобства, спорные моменты и оперативно доработать сервис.

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