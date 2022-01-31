Вратарь сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан купил быстрейший электрический Audi

Между сборами киевского "Динамо" в Испании и Турции первый вратарь команды Георгий Бущан приобрел себе яркий электромобиль. Выбор футболиста пал на Audi e-Tron GT.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Audi Центр Порше Запад.
Судя по фотографиям, украинский футболист приобрел четырехдверное купе в исполнении GT. Легкий электромобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 245 км/ч. В зависимости от стиля вождения, Георгий сможет проезжать на одном заряде тяговой батареи от 450 до 480 км.
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