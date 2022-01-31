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Вратарь сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан купил быстрейший электрический Audi

Автор: Константин Широкун

Между сборами киевского "Динамо" в Испании и Турции первый вратарь команды Георгий Бущан приобрел себе яркий электромобиль. Выбор футболиста пал на Audi e-Tron GT.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Audi Центр Порше Запад.

Судя по фотографиям, украинский футболист приобрел четырехдверное купе в исполнении GT. Легкий электромобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 245 км/ч. В зависимости от стиля вождения, Георгий сможет проезжать на одном заряде тяговой батареи от 450 до 480 км.

Цены на Audi e-Tron GT в Украине начинаются с отметки 2 402 105 гривен. Но судя по тому, что спортивный электромобиль окрашен в фирменный серый цвет Kemoragrau Metallic и на нем установлены опциональные 20-дюймовые колесные диски Aeromodul, то машина обошлась игроку сборной Украины как минимум на 85-90 тыс. гривен дороже.

Напомним, стало известно, сколько и каких авто приобрели Нацполиция и СБУ в 2021 году. Суммарно на обновление автопарка было потрачено более 1 млрд. гривен.

Ранее мы сообщали, что крупнейшая в Украине сеть газовых АЗС закрывает все заправки из-за роста цен на газ. Главная причина – существенный рост цен на горючее.

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Автомобильный рынок