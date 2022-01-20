ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Олег Блохин купил себе флагманский внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 18:22
Олег Блохин купил себе флагманский внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен Олег Блохин за рулем своего нового внедорожника Audi Q8 (Фото: facebook.com/AudiVIPOS)
Автор: Александр Мороз

Легенда мирового футбола Олег Блохин купил новый автомобиль. Свой выбор знаменитый в прошлом футболист остановил на внедорожнике марки Audi.

Об этом сообщает РБК-Укарина Авто со ссылкой на Ауді Центр Віпос.

Олег Блохин, национальная легенда Украины и один из лучших футболистов в истории советского футбола, пополнил свой автопарк новеньким внедорожником.

Олег Блохин купил себе флагманский внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен

Бывший тренер сборной Украины приобрел себе флагманский внедорожник Audi Q8. Как сообщили корреспонденту РБК-Укарина Авто в дилерском центре Ауді Центр Віпос, речь идет о версии Q8 с дизельным двигателем.

Олег Блохин купил себе флагманский внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен

Базовый Q8 на нашем рынке предлагается в двух модификациях - дизельной 50 TDI quattro (286 л.с.) и бензиновой 55 TFSI quattro (340 л.с.). Цены стартуют с 1,9 млн гривен. Также внедорожник можно купить в спортивной версии SQ8 (507 л.с., цена от 2,85 млн гривен) и "заряженной" RS Q8 (600 л.с., от 3,25 млн грн).

Напомним, КрАЗ возобновил поставки грузовиков для украинской армии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения