Из-за войны в Украине: Rolls-Royce прекращает закупки российского титана для авиадвигателей

Компания Rolls-Royce приняла решение о прекращении закупок титана у России для производства крыльчаток авиационных турбин.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание The Telegraph.

Надо отметить, что британская компания в течение последних семи лет снижала закупки российского титана. В данное время на долю России приходится пятая часть от всех поставок титана в Rolls-Royce.

По словам исполнительного директора группы Rolls-Royce plc Уоррен Иста на фоне санкций в отношении РФ из-за войны с Украиной принято решение полностью прекратить закупки российского титана.

Кроме того, топ-менеджер не считает, что из-за этого компания сильно пострадает. Он сообщил, что созданы дополнительные запасы этого металла, который используется в производстве лопастей ротора реактивных двигателей.

Интересно, что в прошлом году группа Rolls-Royce отчиталась о прибыли 414 миллионов фунтов стерлингов, после убытка в 2 миллиарда годом ранее. Помимо автомобильной и аэрокосмической отраслей, Rolls-Royce также активно работает на рынках оборонных и энергетических систем.

Напомним, что иностранные компании массово отказываются от поставок автомобилей в Россию. Речь идет о десятках тысяч машин.