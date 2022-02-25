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Автопроизводители массово отказываются от поставок автомобилей в Россию

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Пятница 25 февраля 2022 11:15
Автопроизводители массово отказываются от поставок автомобилей в Россию Автомобили Audi (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

Иностранные компании массово отказываются от поставок автомобилей в Россию. Речь идет о десятках тысяч машин.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Ведомости.

Сразу несколько иностранных компаний приостанавливают отгрузку своих автомобилей в российские дилерские центры из-за падения рубля и сложной политической ситуации.

Такие меры решили принять Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Jaguar Land Rover. В большинстве случаев до автосалонов доедут только автомобили, уже прошедшие таможню и запланированные к отгрузке.

Автопроизводители массово отказываются от поставок автомобилей в Россию

Так, Audi останавливает поставки российским дилерам с 24 февраля, говорится в письме компании. Аналогичное письмо было направлено продавцам концерном General Motors, который продает в России машины Chevrolet, и компанией Jaguar Land Rover. По данным инсайдеров, в ближайшее время аналогичные письма поступят от Volkswagen, а также подконтрольных немецкому концерну марок Skoda и Porsche.

По подсчетам экспертов, российский рынок может недополучить порядка 40 тысяч автомобилей, что усугубит уже существующий дефицит. Сколько продлится пауза, пока неизвестно.

Напомним, что Верховная рада утром 24 февраля на внеочередном заседании ввела военное положение. Разбираемся, что новый режим означает для водителей.

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