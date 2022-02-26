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Через війну в Україні: Rolls-Royce припиняє закупівлі російського титану для авіадвигунів

Автор: Олександр Мороз

Компанія Rolls-Royce прийняла рішення про припинення закупівель титану у Росії для виробництва крильчаток авіаційних турбін.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на видання The Telegraph.

Треба відзначити, що британська компанія протягом останніх семи років знижувала закупівлі російського титану. На даний час на Росію припадає п'ята частина від усіх постачання титану в Rolls-Royce.

За словами виконавчого директора групи Rolls-Royce plc Уоррен Іста на тлі санкцій щодо РФ через війну з Україною прийнято рішення повністю припинити закупівлі російського титану.

Крім того, топ-менеджер не вважає, що через це компанія сильно постраждає. Він повідомив, що створені додаткові запаси цього металу, який використовується у виробництві лопатей ротора реактивних двигунів.

Цікаво, що минулого року група Rolls-Royce відзвітувала про прибуток 414 мільйонів фунтів стерлінгів, після збитку у 2 мільярди роком раніше. Крім автомобільної та аерокосмічної галузей, Rolls-Royce також активно працює на ринках оборонних та енергетичних систем.

Нагадаємо, що іноземні компанії масово відмовляються від постачання автомобілів до Росії. Йдеться про десятки тисяч машин.

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Rolls-Royce Motor Cars