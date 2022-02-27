Війна Росії з Україною загрожує російському автопрому масштабними проблемами

Російське вторгнення в Україну викликало ажіотаж на європейських і світових ринках і стало головним болем автовиробників.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на видання MotorTrend.

Найсильніше постраждають Європейські автовиробники, але і Корейському альянсу Hyundai/Kia нічого хорошого не світить. Кілька світових автовиробників вже призупинили постачання автомобілів до Росії. У їх числі Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda і Jaguar Land Rover.

Компанії, стикаються з тиском громадськості та не хочуть виглядати доброзичливими стосовно агресора. Ситуація ускладнюється тим, що в Росії існують спільні підприємства з провідними світовими концернами.

І всі вони постраждають, коли у зв'язку з міжнародними санкціями почнуться перебої з постачання закордонних компонентів, в тому числі напівпровідників.

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Наприклад, завод в Санкт-Петербурзі, який Hyundai Group недавно викупив у General Motors - буду випускати Hyundai Tucson, Palisade і Kia Sportage для експорту в цьому році в Північну Америку і Європу. Минулого року корейський концерн продав в Росії 373 тисячі автомобілів на суму 2,5 мільярда доларів, а також автозапчастин і компонентів на $1,45 млрд.

Інші великі світові автовиробники, в тому числі концерни Renault, Stellantis і Toyota, також виробляють автомобілі в Росії. Renault вже оголосила, що її підприємство в Москві буде зупинено з 28 лютого по 5 березня через "посилення прикордонного контролю в країнах транзиту і вимушену необхідність змінити ряд логістичних маршрутів". Найбільший російський автовиробник АвтоВАЗ також частково належить Renault.

Концерн Stellantis збирає автомобілі на заводі в Калузі, де також випускаються моделі Mitsubishi. У 2021 році виробництво автомобілів Peugeot, Citroen і Opel в Калузі подвоїлося, а загальний обсяг продажів Stellantis в Росії виріс на 65 відсотків. На початку цього року французи збиралися випускати на цьому підприємстві комерційні автомобілі, але війна зруйнувала ці плани.

"Якщо ми не можемо забезпечити комплектуючими завод, якщо це реальність, то ми повинні або перенести це виробництво на інші заводи, або просто обмежити себе", - заявив глава Stellantis Карлос Таварес.

Toyota виробляла Camry в Росії протягом десятиліть і має локалізоване виробництво на заводі в Шушарах. Однак, як Volkswagen і Skoda поки не розповідає про свої подальші плани.

Але всі автовиробники сподіваються на швидке припинення бойових дій і повернення до вирішення конфлікту виключно на основі міжнародного права.

Нагадаємо, що компанія Rolls-Royce прийняла рішення про припинення закупівель титану у Росії для виробництва крильчаток авіаційних турбін.