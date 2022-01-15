Volvo в Украине научит машины крутить ролики YouTube: когда появится и на каких авто будет доступно

Воспроизведение видео с YouTube появится на автомобилях Volvo уже с ближайшим обновлением программного обеспечения. Новая функция будет доступна и для украинских потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook бренд-директора Volvo в Украине Артема Ткаченко.

По словам Артема Ткаченко, новая функция будет работать на всех моделях со встроенными сервисами Google уже после ближайшего обновления. Речь идет о кроссоверах C40, XC40 Recharge, XC60, V90CC, а также седане S90.

Интересно, что с июня 2022 года эта же опция появится и на остальных актуальных моделях Volvo. При этом воспроизведение видео невозможно, если автомобиль находится в движении.

YouTube станет первой видеоплатформой, которая будет доступна для скачивания в автомобилях Volvo через онлайн-магазин Google Play. Для шведского автопроизводителя доступ к приложению YouTube – это большой шаг. Компания одной из первых в Европе дает своим клиентам право смотреть потоковое видео в автомобилях.

Партнерство между Volvo и Google началось, когда Volvo Cars объявила, что первой интегрирует информационно-развлекательную систему на базе Android со встроенными приложениями и сервисами Google. Кроме видеопроигрывателя новое обновление позволит устанавливать на машины приложения по поиску зарядки, такие как Chargepoint и Plugshare, а также сервисы поиска парковки – SpotHero и ParkWhiz.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Passat уходит на пенсию. Компания прекратила выпуск машины с кузовом седан.

Напомним, что обновленный Subaru Forester представлен в Европе. Полноразмерный кроссовер получил также несколько новых систем активной безопасности.