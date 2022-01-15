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Volvo в Україні навчить машини крутити ролики YouTube: коли з'явиться і на яких авто буде доступно

Автор: Константин Широкун

Відтворення відео з YouTube з'явиться на автомобілях Volvo вже з найближчим оновленням програмного забезпечення. Нова функція буде доступна і для українських споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook бренд-директора Volvo в Україні Артема Ткаченко.

За словами Артема Ткаченка, нова функція буде працювати на всіх моделях з вбудованими сервісами Google вже після найближчого оновлення. Йдеться про кросовери C40, XC40 Recharge, XC60, V90CC, а також Седан S90.

Цікаво, що з червня 2022 року ця ж опція з'явиться і на інших актуальних моделях Volvo. При цьому відтворення відео неможливе, якщо автомобіль перебуває в русі.

YouTube стане першою відеоплатформою, яка буде доступна для завантаження в автомобілях Volvo через онлайн-магазин Google Play. Для шведського автовиробника доступ до додатка YouTube - це великий крок. Компанія однією з перших в Європі дає своїм клієнтам можливість дивитись потокове відео в автомобілях.

Партнерство між Volvo і Google почалося, коли Volvo Cars оголосила, що першою інтегрує інформаційно-розважальну систему на базі Android з вбудованими додатками та сервісами Google. Крім відеопрогравача нове оновлення дозволить встановлювати на машини додатки з пошуку зарядки, такі як Chargepoint і Plugshare, а також сервіси пошуку парковки – SpotHero і ParkWhiz.

Раніше повідомлялося, що Volkswagen Passat йде на пенсію. Компанія припинила випуск машини з кузовом седан.

Нагадаємо, що оновлений Subaru Forester представлений в Європі. Повнорозмірний кросовер отримав також кілька нових систем активної безпеки.

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Автомобільний ринок