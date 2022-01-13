Скоро в Украине: обновленный Subaru Forester представлен в Европе

Subaru Forester существенно обновился. Кроме свежей внешности, полноразмерный кроссовер получил также несколько новых систем активной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Уже в базовой комплектации Subaru Forester оснащается комплексом электронных ассистентов EyeSight четвертого поколения. На "Форестере" впервые появились адаптивный круиз-контроль с центрированием в полосе движения и ассистент предотвращения выезда с полосы движения, который умеет распознавать край дороги.

В салоне японского автомобиля также установлена камера, контролирующая поведение водителя. На основании полученной информации, машина предупреждает водителя об усталости, или рассеянности. С учетом положения водителя в салоне также автоматически могут подстраиваться настройки сиденья, наружных зеркал заднего вида и направления потоков воздуха.

Forester для Европы оснащен системой полного привода S-AWD и трансмиссией e-BOXER, которая сочетает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 147 л.с. и 16-сильный электромотор. Компактного тягового аккумулятора емкостью 13 кВт•ч хватает на 1,6 км. На электротяге автомобиль может развить скорость до 40 км/ч. Новая система e-Active Shift Control повышает маневренность машины на извилистых дорогах.

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