ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Скоро в Украине: обновленный Subaru Forester представлен в Европе

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 07:45
Скоро в Украине: обновленный Subaru Forester представлен в Европе Фото: Subaru Forester (subaru.eu)
Автор: Константин Широкун

Subaru Forester существенно обновился. Кроме свежей внешности, полноразмерный кроссовер получил также несколько новых систем активной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Уже в базовой комплектации Subaru Forester оснащается комплексом электронных ассистентов EyeSight четвертого поколения. На "Форестере" впервые появились адаптивный круиз-контроль с центрированием в полосе движения и ассистент предотвращения выезда с полосы движения, который умеет распознавать край дороги.

Скоро в Украине: обновленный Subaru Forester представлен в Европе В салоне японского автомобиля также установлена камера, контролирующая поведение водителя. На основании полученной информации, машина предупреждает водителя об усталости, или рассеянности. С учетом положения водителя в салоне также автоматически могут подстраиваться настройки сиденья, наружных зеркал заднего вида и направления потоков воздуха.

Скоро в Украине: обновленный Subaru Forester представлен в Европе Forester для Европы оснащен системой полного привода S-AWD и трансмиссией e-BOXER, которая сочетает в себе 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 147 л.с. и 16-сильный электромотор. Компактного тягового аккумулятора емкостью 13 кВт•ч хватает на 1,6 км. На электротяге автомобиль может развить скорость до 40 км/ч. Новая система e-Active Shift Control повышает маневренность машины на извилистых дорогах.

Напомним, что Mitsubishi возродил свой легендарный спортивный бренд. Прототип призван показать потенциал будущих моделей возрожденного бренда.

Ранее сообщалось, что в США названы победители конкурса "Авто года". Среди номинантов нет ни одного электромобиля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения