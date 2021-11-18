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Volkswagen подтвердил снижение емкости батареи ID.3 после года эксплуатации

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Четверг 18 ноября 2021 16:17
Volkswagen подтвердил снижение емкости батареи ID.3 после года эксплуатации Электрокар VW ID.3 (Фото: Volkswagen)
Автор: Александр Мороз

Volkswagen подтвердил снижение на 8% емкости батареи на электрокаре ID.3 через год эксплуатации

Случай с электромобилем Volkswagen ID.3, который потерял 7,5% первоначальной емкости батареи после первого года использования, получил продолжение. Производитель официально подтвердил факт снижения емкости.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на InsideEVs.

Некоторое время назад один из энтузиастов электромобилей, известный под псевдонимом Battery Life, протестировал свой VW ID.3 после первого года эксплуатации и 22 тысяч километров пробега.

Сравнение показателей энергопотребления и запаса хода - когда автомобиль был новым и по прошествии года - показало, что емкость аккумуляторной батареи упала на 4,4 кВт∙ч (или 7,5%). Энтузиаст посетовал, что получил множество негативных или пессимистических комментариев по поводу результатов и методологии своих замеров.

После волны критики Battery Life проверил свой электромобиль с помощью приложения car scanner pro, которое определило емкость аккумулятора в 54,15 кВт∙ч (что на 6,6% меньше, чем доступные 58 кВт∙ч из номинальных 62 кВт∙ч нового автомобиля).

Следующим логичным шагом было спросить сам Volkswagen о "состоянии здоровья" аккумулятора. Это произошло через 14 месяцев после покупки электромобиля и более 25 тысяч километров пробега.

Volkswagen подтвердил снижение емкости батареи ID.3 после года эксплуатации

Сервисный центр Volkswagen провел специальную процедуру зарядки/разрядки и, используя высокоточное оборудование, определил, что остаточная емкость батареи составляет 92%. То есть снизилась на 8%.

Таким образом, дилетантская оценка падения отдачи на 7,5% после 12 месяцев владения может оказаться более точной, чем ожидалось. Хотя и не удивила – даже автопроизводители указывают на то, что новые электромобили в любом случае изначально теряют несколько процентов емкости аккумулятора (затем деградация замедляется). Кроме того, немалую роль играют конкретные условия эксплуатации и степень разрядки батареи.

Напомним, что кроссовер Volkswagen T-Roc обновился. Рестайлинговый автомобиль должен появиться в европейских автосалонах компании во втором квартале следующего года.

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