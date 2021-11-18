Volkswagen підтвердив зниження ємності батареї ID.3 після року експлуатації

Volkswagen підтвердив зниження на 8% ємності батареї на електрокарі ID.3 через рік експлуатації

Випадок з електромобілем Volkswagen ID.3, який втратив 7,5% своєї первісної ємності батареї після першого року використання, отримав продовження. Виробник офіційно підтвердив факт зниження ємності.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на InsideEVs.

Деякий час тому один з ентузіастів електромобілів, відомий під псевдонімом Battery Life, протестував свій VW ID.3 після першого року експлуатації та 22 тисяч кілометрів пробігу.

Порівняння показників енергоспоживання і запасу ходу - коли автомобіль був новим і після року - показало, що ємність акумуляторної батареї впала на 4,4 кВт∙год (або 7,5%). Ентузіаст поскаржився, що отримав безліч негативних або песимістичних коментарів з приводу результатів і методології своїх вимірів.

Після хвилі критики Battery Life перевірив свій електромобіль за допомогою програми car scanner pro, яке визначило ємність акумулятора в 54,15 кВт∙год (що на 6,6% менше, ніж доступні 58 кВт∙год з номінальних 62 кВт∙год нового автомобіля).

Наступним логічним кроком було запитати сам Volkswagen про" стан здоров'я " акумулятора. Це сталося через 14 місяців після покупки електромобіля і більше 25 000 кілометрів пробігу.

Сервісний центр Volkswagen провів спеціальну процедуру зарядки / розрядки й, використовуючи високоточне обладнання, визначив, що залишкова ємність батареї становить 92%. Тобто знизилася на 8%.

Таким чином, дилетантська оцінка падіння віддачі на 7,5% після 12 місяців володіння може виявитися більш точною, ніж очікувалося. Хоча і не здивувала - навіть автовиробники вказують на те, що нові електромобілі в будь-якому випадку спочатку втрачають кілька відсотків ємності акумулятора (потім деградація сповільнюється). Крім того, чималу роль відіграють конкретні умови експлуатації і ступінь розрядки батареї.

Нагадаємо, що кросовер Volkswagen T-Roc оновився. Рестайлінговий автомобіль повинен з'явитися в європейських автосалонах компанії в другому кварталі наступного року.