ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Volkswagen підтвердив зниження ємності батареї ID.3 після року експлуатації

Новость на русском →
Четвер 18 листопада 2021 16:17
Volkswagen підтвердив зниження ємності батареї ID.3 після року експлуатації Електрокар VW ID.3 (Фото: Volkswagen)
Автор: Олександр Мороз

Volkswagen підтвердив зниження на 8% ємності батареї на електрокарі ID.3 через рік експлуатації

Випадок з електромобілем Volkswagen ID.3, який втратив 7,5% своєї первісної ємності батареї після першого року використання, отримав продовження. Виробник офіційно підтвердив факт зниження ємності.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на InsideEVs.

Деякий час тому один з ентузіастів електромобілів, відомий під псевдонімом Battery Life, протестував свій VW ID.3 після першого року експлуатації та 22 тисяч кілометрів пробігу.

Порівняння показників енергоспоживання і запасу ходу - коли автомобіль був новим і після року - показало, що ємність акумуляторної батареї впала на 4,4 кВт∙год (або 7,5%). Ентузіаст поскаржився, що отримав безліч негативних або песимістичних коментарів з приводу результатів і методології своїх вимірів.

Після хвилі критики Battery Life перевірив свій електромобіль за допомогою програми car scanner pro, яке визначило ємність акумулятора в 54,15 кВт∙год (що на 6,6% менше, ніж доступні 58 кВт∙год з номінальних 62 кВт∙год нового автомобіля).

Наступним логічним кроком було запитати сам Volkswagen про" стан здоров'я " акумулятора. Це сталося через 14 місяців після покупки електромобіля і більше 25 000 кілометрів пробігу.

Volkswagen підтвердив зниження ємності батареї ID.3 після року експлуатації

Сервісний центр Volkswagen провів спеціальну процедуру зарядки / розрядки й, використовуючи високоточне обладнання, визначив, що залишкова ємність батареї становить 92%. Тобто знизилася на 8%.

Таким чином, дилетантська оцінка падіння віддачі на 7,5% після 12 місяців володіння може виявитися більш точною, ніж очікувалося. Хоча і не здивувала - навіть автовиробники вказують на те, що нові електромобілі в будь-якому випадку спочатку втрачають кілька відсотків ємності акумулятора (потім деградація сповільнюється). Крім того, чималу роль відіграють конкретні умови експлуатації і ступінь розрядки батареї.

Нагадаємо, що кросовер Volkswagen T-Roc оновився. Рестайлінговий автомобіль повинен з'явитися в європейських автосалонах компанії в другому кварталі наступного року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Volkswagen
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору