Военное положение в Украине: что нужно знать автомобилистам

Верховная рада утром 24 февраля на внеочередном заседании ввела военное положение. Разбираемся, что новый режим означает для водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто.
Военное положение – особый режим функционирования страны, который вводится в случае угрозы национальной безопасности, территориальной целостности, военной агрессии.
Военное положение подразумевает такие меры ограничений для автомобилистов:
Однако не все указанные меры могут применяться в полном объеме. Список конкретных ограничений и запретов прописывается в указе президента.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский объявил о снижении НДС на бензин и дизель. Эти меры введены в рамках программы "экономического патриотизма".