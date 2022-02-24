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Военное положение в Украине: что нужно знать автомобилистам

Автор: Константин Широкун

Верховная рада утром 24 февраля на внеочередном заседании ввела военное положение. Разбираемся, что новый режим означает для водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто.

Военное положение – особый режим функционирования страны, который вводится в случае угрозы национальной безопасности, территориальной целостности, военной агрессии.

Военное положение подразумевает такие меры ограничений для автомобилистов:

  • отчуждение личного имущества, в том числе транспортных средств;
  • ограничение передвижения транспортных средств,
  • комендантский час с запретом движения транспортных средств;

Однако не все указанные меры могут применяться в полном объеме. Список конкретных ограничений и запретов прописывается в указе президента.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский объявил о снижении НДС на бензин и дизель. Эти меры введены в рамках программы "экономического патриотизма".

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Автомобильный рынок