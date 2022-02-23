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Владимир Зеленский объявил о снижении НДС на бензин и дизель

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Среда 23 февраля 2022 08:55
Владимир Зеленский объявил о снижении НДС на бензин и дизель Фото: НДС на бензин и дизель будут снижены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введение налоговых каникул в стране. Программа "экономического патриотизма" включает в себя снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение числа проверок.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Президента Украины.

Как заявил в свое видеообращении Президент, программа призвана оказать поддержку отечественному бизнесу и стимулировать локализацию производства в Украине.

"Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель - обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", — отметил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский объявил о снижении НДС на бензин и дизель

23 февраля, по словам главы государства, у него состоится встреча с представителями ТОП-50 крупного бизнеса. "Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле. Которую защищают наши военные. Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Вместе. Каждый на своем фронте".

Напомним, что розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 18 февраля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем снова повысились. Цена на автогаз не изменилась.

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