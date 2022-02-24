Воєнний стан в Україні: що потрібно знати автомобілістам

Верховна рада вранці 24 лютого на позачерговому засіданні ввела воєнний стан. Розбираємося, що новий режим означає для водіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто.
Воєнний стан - особливий режим функціонування країни, який запроваджується у разі загрози національній безпеці, територіальній цілісності, військовій агресії.
Воєнний стан має на увазі такі заходи обмежень для автомобілістів:
Однак не всі зазначені заходи можуть застосовуватися в повному обсязі. Список конкретних обмежень і заборон прописується в указі президента.
Раніше ми писали, що Володимир Зеленський оголосив про зниження ПДВ на бензин і дизель. Ці заходи введені в рамках програми "економічного патріотизму".