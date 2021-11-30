Водителю нельзя отказаться: BMW принудительно переводит свои автомобили на электротягу

Подключаемые гибриды BMW после обновления получили расширенную поддержку технологии eDrive Zone. Автомобили могут самостоятельно переходить на электротягу при проезде парков, близ детских площадок и пр.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.
Если система обнаруживает, что гибрид едет в зоне с низким уровнем выбросов, трансмиссия автоматически переключается в электрический режим, что приводит к снижению выбросов и расходов на топливо.
BMW расширила зоны eDrive еще в 20 европейских городах, включая Копенгаген, Верону и Тулузу. Суммарно зоны eDrive от BMW теперь доступны в 138 городах по всей Европе. В следующем году BMW планирует расширить сервис как минимум еще 30 точками по всему миру.
По данным BMW, более 75 процентов всех поездок в зоне eDrive совершаются в режиме электрического вождения. Только за последние три месяца гибридные модели BMW проехали более 3 млн км на электричестве в зонах eDrive. Суммарно владельцы гибридных BMW набрали около 150 миллионов баллов, что эквивалентно примерно 2,9 гигаватт-часам зарядки на публичных станциях.
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