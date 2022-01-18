Включить заднюю: немецкие чиновники отказываются от своих планов по электрификации

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил, что к 2030 году страна будет стремиться вывести на дороги 15 миллионов электрифицированных автомобилей. К последним теперь отнесены не только электромобили, но и машины с гибридной силовой установкой.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на USNews.

Сообщение министра восходит к коалиционному соглашению, заключенному в ноябре, в котором говорится, что правительство намерено обеспечить эксплуатацию не менее 15 миллионов электромобилей к 2030 году. Предыдущий состав правительства обещал к 2030 году вывести на дороги общего пользования 14 миллионов электрифицированных автомобилей, из которых 10 миллионов должны были быть полностью электрическими.

Экоактивисты заявляют, что гибридные автомобили могут стать шагом назад в стремлении Германии к "озеленению" автопарка страны. При правильном использовании они могут быть более экологичными, чем автомобили с ДВС, но когда пользователи не заряжают встроенные батареи от внешних источников, их больший вес делает их менее "зелеными".

Министр транспорта также отказался от заявлений, касающихся запрета синтетического топлива. В разработку и производство синтетического топлива несколько немецких автопроизводителей в последние годы инвестируют серьезные суммы.

В частности, Porsche и Volkswagen убеждены, что топливо для ДВС, созданное без использования нефти, сможет продлить жизнь моторов на десятки лет.

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