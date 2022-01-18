Включити задню: німецькі чиновники відмовляються від своїх планів з електрифікації

Міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг заявив, що до 2030 року країна буде прагнути вивести на дороги 15 мільйонів електрифікованих автомобілів. До останніх тепер не тільки електромобілі, а й машини з гібридною силовою установкою.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на USNews.

Повідомлення міністра сходить до коаліційної угоди, укладеної в листопаді, в якому говориться, що уряд має намір забезпечити експлуатацію не менше 15 мільйонів електромобілів до 2030 року. Попередній склад уряду обіцяв до 2030 року вивести на дороги загального користування 14 мільйонів електрифікованих автомобілів, з яких 10 мільйонів повинні були бути повністю електричними.

Екоактивісти заявляють, що гібридні автомобілі можуть стати кроком назад у прагненні Німеччини до "озеленення" автопарку країни. При правильному використанні вони можуть бути більш екологічними, ніж автомобілі з ДВС, але коли користувачі не заряджають вбудовані батареї від зовнішніх джерел, їх більша вага робить їх менш "зеленими".

Міністр транспорту також відмовився від заяв, що стосуються заборони синтетичного палива. У розробку і виробництво синтетичного палива кілька німецьких автовиробників в останні роки інвестують серйозні суми.

Зокрема, Porsche і Volkswagen переконані, що паливо для ДВЗ, створене без використання нафти, зможе продовжити життя моторів на десятки років.

Також ми писали, що Берлін хочуть зробити першим у світі містом без автомобілів. Ініціаторами заборони експлуатації автомобілів в Берліні стала група жителів міста.

Раніше повідомлялося, що представлений Ford Mondeo нового покоління. Виразний седан поки доступний тільки в Китаї.