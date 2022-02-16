Редкий спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X сгорел дотла в Киеве

Во время тренировочных заездов на автодроме столичного спортивного комплекса "Чайка" без видимых причин сгорел дотла редкий спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на фейсбук-страницу Полиции Киевской области.

По свидетельству очевидцев во время заезда на кольцевой трассе автодрома "Чайка" из-под капота спортивного седана Mitsubishi Lancer пошел дым. И хотя водитель сразу остановился, было уже поздно – еще до приезда пожарной бригады ГСЧС машина выгорела дотла и вряд ли подлежит восстановлению. К счастью из людей никто не пострадал.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа отделения полиции №5 (с. Чайки) Бучанского районного управления. По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля.

После установления всех обстоятельств случившегося, правоохранители предоставят правовую оценку происшествия.

Напомним, что на дорогах Киева появились полицейские автомобили для скрытого патрулирования. Эти "фантомы" ездят по улицам и "исподтишка" контролируют соблюдение водителями скоростного режима. Законно ли?