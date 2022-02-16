Рідкісний спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X згорів вщент у Києві

Під час тренувальних заїздів на автодромі столичного спортивного комплексу "Чайка" без видимих причин згорів дотла рідкісний спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на фейсбук-сторінку поліції Київської області.

За свідченням очевидців під час заїзду на кільцевій трасі автодрому "Чайка" з-під капота спортивного седана Mitsubishi Lancer пішов дим. І хоча водій відразу зупинився, було вже пізно-ще до приїзду пожежної бригади ДСНС машина вигоріла дотла і навряд чи підлягає відновленню. На щастя з людей ніхто не постраждав.

На місце події виїхала оперативно-слідча група відділення поліції №5 (С.Чайки) Бучанського районного управління. За попередніми даними, причиною пожежі стала технічна несправність автомобіля.

Після встановлення всіх обставин того, що сталося, правоохоронці нададуть правову оцінку події.

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