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Редкий спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X сгорел дотла в Киеве

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Среда 16 февраля 2022 19:54
Редкий спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X сгорел дотла в Киеве Сгоревший спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X (Фото: facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Александр Мороз

Во время тренировочных заездов на автодроме столичного спортивного комплекса "Чайка" без видимых причин сгорел дотла редкий спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на фейсбук-страницу Полиции Киевской области.

Редкий спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X сгорел дотла в Киеве

По свидетельству очевидцев во время заезда на кольцевой трассе автодрома "Чайка" из-под капота спортивного седана Mitsubishi Lancer пошел дым. И хотя водитель сразу остановился, было уже поздно – еще до приезда пожарной бригады ГСЧС машина выгорела дотла и вряд ли подлежит восстановлению. К счастью из людей никто не пострадал.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа отделения полиции №5 (с. Чайки) Бучанского районного управления. По предварительным данным, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля.

Редкий спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X сгорел дотла в Киеве

После установления всех обстоятельств случившегося, правоохранители предоставят правовую оценку происшествия.

Напомним, что на дорогах Киева появились полицейские автомобили для скрытого патрулирования. Эти "фантомы" ездят по улицам и "исподтишка" контролируют соблюдение водителями скоростного режима. Законно ли?

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