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Рідкісний спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X згорів вщент у Києві

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Середа 16 лютого 2022 19:54
Рідкісний спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X згорів вщент у Києві Згорілий спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X (Фото: facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Олександр Мороз

Під час тренувальних заїздів на автодромі столичного спортивного комплексу "Чайка" без видимих причин згорів дотла рідкісний спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на фейсбук-сторінку поліції Київської області.

Рідкісний спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X згорів вщент у Києві

За свідченням очевидців під час заїзду на кільцевій трасі автодрому "Чайка" з-під капота спортивного седана Mitsubishi Lancer пішов дим. І хоча водій відразу зупинився, було вже пізно-ще до приїзду пожежної бригади ДСНС машина вигоріла дотла і навряд чи підлягає відновленню. На щастя з людей ніхто не постраждав.

На місце події виїхала оперативно-слідча група відділення поліції №5 (С.Чайки) Бучанського районного управління. За попередніми даними, причиною пожежі стала технічна несправність автомобіля.

Рідкісний спорткар Mitsubishi Lancer Evolution X згорів вщент у Києві

Після встановлення всіх обставин того, що сталося, правоохоронці нададуть правову оцінку події.

Нагадаємо, що на дорогах Києва з'явилися поліцейські автомобілі для прихованого патрулювання. Ці "фантоми" їздять вулицями та "нишком" контролюють дотримання водіями швидкісного режиму. Чи Законно?

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