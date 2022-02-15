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Цены на подержанные автомобили выросли на 40 процентов по сравнению с прошлым годом

Новина українською →
Вторник 15 февраля 2022 15:16
Цены на подержанные автомобили выросли на 40 процентов по сравнению с прошлым годом Рынок подержанных автомобилей (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

По данным Бюро статистики труда США цены на подержанные автомобили выросли на 40 процентов всего за один год. Средняя стоимость машины на вторичке уже достигла почти 30 тысяч долларов и до стабилизации цен еще далеко.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Jalopnik.

Одной из причин сложившейся ситуации является глобальная нехватка микроэлектроники. Автопроизводители вынуждены приостанавливать производство или сокращать выпуск и клиентам ничего не остается, кроме как искать железного коня среди авто с пробегом.

Однако дефицит полупроводников – лишь один из факторов. Инфляция также представляет большую проблему для покупателей подержанных автомобилей. Проще говоря, все стало намного дороже, чем было всего 12 месяцев назад.

Цены на подержанные автомобили выросли на 40 процентов по сравнению с прошлым годом

В результате средние цены на подержанные автомобили всего за год выросли примерно на 40 процентов и стали просто неприличными – от 28 до 29,5 тысячи долларов. При этом, по данным Cars.com большинство автомобилей продаются в течение недели после публикации объявления.

Учитывая, сколько автомобилей с пробегом экспортируется из США в Украину эта проблема впрямую касается и нас. Впрочем, уже забрезжил свет в конце тоннеля. По прогнозам аналитиков рынка предложение новых автомобилей увеличится во второй половине текущего года, в то время как потребительский спрос из-за роста цен на подержанные автомобили снизился.

Напомним, что в 2021 году в Украину было ввезено полмиллиона подержанных авто. Это абсолютный рекорд для страны.

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