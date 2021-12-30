Навесні в автосалонах: названо українські ціни на оновлений Skoda Karoq

Skoda в Україні анонсувала старт продажів оновленого кросовера Karoq. Повідомляється, що перші клієнтські автомобілі з'являться в автосалонах марки вже в березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Через місяць після офіційної прем'єри рестайлінгового кросовера, офіційно стала відома моторна лінійка і ціни на машини, які будуть доступні українським покупцям. Skoda Karoq буде доступний в трьох комплектаціях: Active, Ambition і Style. Моторна лінійка залишилася колишньою.

Головні оновлення торкнулися інтер'єру кроссовера. Вже в базовій комплектації Karoq оснащений цифровою панеллю приладів. За замовчуванням доступний 8-дюймовий екран, а за доплату можна збільшити діагональ до 10,25 дюйма. У медіасистеми три дисплея на вибір, від 8 до 9,2 дюйма. Мультимедіа підтримує Android Auto і Apple CarPlay, є бездротова зарядка для смартфонів.

Базовим є 1,4-літровий бензиновий турботомор потужністю 150 к.с., який працює в поєднанні з 8-ступінчастим "автоматом". Плеяду турбодизелів представляють 2,0-літровий мотор потужністю 110 і 150 к.с. Залежно від вимог клієнта, дизельний кросовер можна вибрати з 6-ступінчастою "механікою", або роботизованою трансмісією з подвійним зчепленням на сім передач.

Ціна оновленої Skoda стартує з позначки в 669 591 грн. Початок виробництва машин для України заплановано на березень 2022 року. Примітно, що як і раніше, всі Skoda Karoq для нашого ринку будуть проводитися методом великовузлового складання на заводі "Єврокар" в Соломоновому.

Відзначимо, що з 2017 року на більш ніж 60 ринках було продано близько 500 000 автомобілів Karoq.

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