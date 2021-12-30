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Навесні в автосалонах: названо українські ціни на оновлений Skoda Karoq

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Четвер 30 грудня 2021 19:31
Навесні в автосалонах: названо українські ціни на оновлений Skoda Karoq Фото: оновлена Skoda Karoq (skoda-auto.ua)
Автор: Константин Широкун

Skoda в Україні анонсувала старт продажів оновленого кросовера Karoq. Повідомляється, що перші клієнтські автомобілі з'являться в автосалонах марки вже в березні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Через місяць після офіційної прем'єри рестайлінгового кросовера, офіційно стала відома моторна лінійка і ціни на машини, які будуть доступні українським покупцям. Skoda Karoq буде доступний в трьох комплектаціях: Active, Ambition і Style. Моторна лінійка залишилася колишньою.

Навесні в автосалонах: названо українські ціни на оновлений Skoda Karoq Головні оновлення торкнулися інтер'єру кроссовера. Вже в базовій комплектації Karoq оснащений цифровою панеллю приладів. За замовчуванням доступний 8-дюймовий екран, а за доплату можна збільшити діагональ до 10,25 дюйма. У медіасистеми три дисплея на вибір, від 8 до 9,2 дюйма. Мультимедіа підтримує Android Auto і Apple CarPlay, є бездротова зарядка для смартфонів.

Базовим є 1,4-літровий бензиновий турботомор потужністю 150 к.с., який працює в поєднанні з 8-ступінчастим "автоматом". Плеяду турбодизелів представляють 2,0-літровий мотор потужністю 110 і 150 к.с. Залежно від вимог клієнта, дизельний кросовер можна вибрати з 6-ступінчастою "механікою", або роботизованою трансмісією з подвійним зчепленням на сім передач.

Навесні в автосалонах: названо українські ціни на оновлений Skoda Karoq Ціна оновленої Skoda стартує з позначки в 669 591 грн. Початок виробництва машин для України заплановано на березень 2022 року. Примітно, що як і раніше, всі Skoda Karoq для нашого ринку будуть проводитися методом великовузлового складання на заводі "Єврокар" в Соломоновому.

Відзначимо, що з 2017 року на більш ніж 60 ринках було продано близько 500 000 автомобілів Karoq.

Раніше ми повідомляли, що сотню пошкоджених торнадо нових суперкарів Chevrolet Corvette відправлять під прес. Всі вони істотно пошкоджені і не підлягають ремонту.

Нагадаємо, що в Україну прибули восьмиколісні броньовані шасі Tatra. Шасі Tatra 815-7 розраховані на вантажопідйомність 24,5 тонни.

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