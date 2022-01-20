Белые медведи и тишина: туристов в тундре пересадят на уникальные электрические вездеходы

Тысячи туристов ежегодно приезжают в поселок Черчилль в канадской Манитобе, чтобы увидеть белых медведей, обитающих на мелководье Гудзонова залива. Вездеходы Tundra Buggy, который вывозят этих любящих природу людей на лёд, до сих пор работают на дизельном топливе, но в скором времени их заменят на электрокары.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

Компания Frontiers North Adventures объявила о планах заменить все двенадцать изготовленных на заказ дизельных 40-местных багги Tundra на электромобили с нулевым уровнем выбросов.

В отличие от других компаний, занимающихся переоснащением, которые могут позвонить в Ford и тут же забрать фургон e-Transit, Frontiers North Adventures, инженерам фирмы пришлось самостоятельно выполнить большую часть проектирования электрического багги Tundra Buggy.

"Самая большая проблема, с которой мы сразу столкнулись, заключается в том, что ничего подобного раньше не делалось. Мы работали с безвозмездно предоставленными нам батареями, поэтому пришлось создавать свои собственные электрические системы, причем с нуля…", — рассказала Джессика Бертник, менеджер по маркетингу и коммуникации в Frontiers North Adventures. "Мы надеемся, что начиная со второго Tundra Buggy дела пойдут намного легче".

Кроме несомненной пользы окружающей среде, переход на электричество поможет избежать лишних расходов, связанных с колебанием цен на топливо. И самое главное, принесет с собой тишину. "Мы хотим, чтобы автомобиль затерялся на заднем плане. И ничто не отвлекало людей от дикой природы", — говорит Бертник. Компания ожидает, что переход на электрические багги позволит сократить выбросы углекислого газа на 3600 тонн в течение следующих 25 лет.

К сожалению, популяция белых медведей в южной части Гудзонова залива сократилась за последние годы на 17% - с 943 особей в 2012 году до 780 в 2016-м. И лучший способ научить людей ценить природу - это вовлечь их в нее.

Напомним, что Берлин хотят сделать первым в мире городом без автомобилей. Инициаторами запрета эксплуатации автомобилей в столице Германии стала группа жителей города.