Білі ведмеді і тиша: туристів у тундрі пересадять на унікальні електричні всюдиходи

Тисячі туристів щорічно приїжджають в селище Черчілль в канадській Манітобі, щоб побачити білих ведмедів, що мешкають на мілководді Гудзонової затоки. Всюдиходи Tundra Buggy, який вивозять цих люблячих природу людей на лід, до сих пір працюють на дизельному паливі, але невдовзі їх замінять на електрокари.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Electrek.

Компанія Frontiers North Adventures оголосила про плани замінити всі дванадцять виготовлених на замовлення дизельних 40-місних баггі Tundra на електромобілі з нульовим рівнем викидів.

На відміну від інших компаній, що займаються переоснащенням, які можуть зателефонувати в Ford і тут же забрати фургон e-Transit, Frontiers North Adventures, інженерам фірми довелося самостійно виконати більшу частину проектування електричного баггі Tundra Buggy.

"Найбільша проблема, з якою ми відразу зіткнулися, полягає в тому, що нічого подібного раніше не робилося. Ми працювали з безоплатно наданими нам батареями, тому довелося створювати свої власні електричні системи, причому з нуля...", — розповіла Джессіка Бертнік, менеджер з маркетингу та комунікації в Frontiers North Adventures. "Ми сподіваємося, що починаючи з другого Tundra Buggy справи підуть набагато легше".

Крім безсумнівної користі навколишньому середовищу, перехід на електрику допоможе уникнути зайвих витрат, пов'язаних з коливанням цін на паливо. І найголовніше, принесе з собою тишу. "Ми хочемо, щоб автомобіль загубився на задньому плані. І ніщо не відволікало людей від дикої природи", - говорить Бертнік. Компанія очікує, що перехід на електричні баггі дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 3600 тонн протягом наступних 25 років.

На жаль, популяція білих ведмедів в південній частині Гудзонової затоки скоротилася за останні роки на 17% - з 943 особин у 2012 році до 780 у 2016-м. І кращий спосіб навчити людей цінувати природу - це залучити їх до неї.

Нагадаємо, що Берлін хочуть зробити першим у світі містом без автомобілів. Ініціаторами заборони експлуатації автомобілів у столиці Німеччини стала група жителів міста.