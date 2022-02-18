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Не встигають виробляти: Mercedes перестав продавати свою найпопулярнішу модель

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П'ятниця 18 лютого 2022 10:51
Не встигають виробляти: Mercedes перестав продавати свою найпопулярнішу модель Mercedes-Benz E-Class (Фото: media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Поєднання одразу кількох факторів змусило Mercedes-Benz призупинити прийом замовлень на E-Class. Попит на седан істотно зріс на багатьох ринках, також далася взнаки брак напівпровідників.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Automobilwoche.

Поки що Mercedes-Benz припинив приймання замовлень на E-Class лише в Німеччині і лише на седан. Замовлення універсал E-Class Estate все ще приймаються.

Mercedes-Benz виробляє E-Class п'ятого покоління з 2017 року, у 2021-му модель пережила оновлення. Шосте покоління седана має з'явитися в найближчі роки. Крім того, компанія розробляє модель CLE, яка замінить моделі E-Class Coupe і Convertible.

На початку лютого Mercedes-Benz на кілька тижнів припинив приймання нових замовлень на G-клас по всій Європі. По тому, що повністю виробництво моделей не припиняється, а заморожується приймання замовлень тільки на окремих ринках, можна припустити, що ситуація з дефіцитом напівпровідників у окремих виробників стабілізується.

Раніше ми писали, що 4000 машин Porsche і Volkswagen кинуті на палаючому кораблі у відкритому морі. Про долю автомобілів нічого не відомо.

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