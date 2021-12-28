Уникальный украинский трехосный автобус "Эталон" нашли в поле: что о нем известно

Трехосный автобус БАЗ А079.30 был выпущен в единственном экземпляре в 2005 году. Машина получила даже собственное имя "Эталон Сити" и ранее работала в Севастоволе и Ровно.
Как сообщает корреспондент РБК-Украина Авто, сейчас уникальный трехосный "Эталон" ржавеет под открытым небом в промзоне на окраине Луцка.
Главной отличительной чертой экспериментальной машины стало наличие третьей подкатной оси. Дополнительный мост получил свои барабанные тормоза и односкатную ошиновку. Его установка позволила увеличить длину автобуса с 7,15 до 8,2 м.
Ранее мы сообщали, что старейший автоклуб мира уже 126 лет не принимает в свой состав женщин. Интересно, что такая гендерная политика объясняется демократическими убеждениями.
Напомним, что 27-летнюю Lancia Delta продают за невероятные 300 тысяч долларов. Машина принадлежит к лимитрованной серии Delta Integrale Evo II Edizione Finale.