Тривісний автобус БАЗ А079.30 був випущений в єдиному екземплярі в 2005 році. Машина отримала навіть власне ім'я "Еталон Сіті" і раніше працювала в Севастоволі і Рівному.
Як повідомляє кореспондент РБК-Украина Авто, зараз унікальний тривісний "Еталон" іржавіє просто неба в промзоні на околиці Луцька.
Головною відмінною рисою експериментальної машини стала наявність третьої підкатної осі. Додатковий міст отримав свої барабанні гальма і односхилий ошиновку. Його установка дозволила збільшити довжину автобуса з 7,15 до 8,2 м.
Раніше ми повідомляли, що найстаріший автоклуб світу вже 126 років не приймає до свого складу жінок. Цікаво, що така Гендерна політика пояснюється демократичними переконаннями.
Нагадаємо, що 27-річну Lancia Delta продають за неймовірні 300 тисяч доларів. Машина належить до лімітованої серії Delta Integrale Evo II Edizione Finale.