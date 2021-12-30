У рамках "Великого будівництва" у 2020-2021 роках на облаштування доріг витрачено рекордну суму

Фінансування безпеки дорожнього руху в 2020-2021 роках склало 16,3 млрд грн. Це дворазове збільшення в порівнянні з показниками 2016-2017 років.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на фейсбук Велике будівництво.

Грошові кошти спрямовуються на мінімізацію числа ДТП. За останні два роки в рамках програми" Велике Будівництво " на трасах з'явилася рекордна кількість нового освітлення, тротуарів, розмітки та інших елементів для підвищення безпеки руху. Це дозволило ліквідувати 28 місць концентрації ДТП.

На об'єктах ремонту і в рамках експлуатації Укравтодор за два роки встановив 96 000 нових дорожніх знаків. Наступного року планують ще 66 000.

Спільно з "Агентами змін" розроблений проект нової дорожньої навігації, яка дозволяє запобігти ДТП через незрозумілу розмітку, дорожніх знаків і т. д.

Зазначимо також, що з 1 березня 2021 року обов'язковому аудиту підлягають всі дороги міжнародного та національного значення. Це дозволяє оперативно виявляти і усувати недоліки проектів і допрацьовувати їх, керуючись експертною оцінкою.

До 2024 року Укравтодор планує ліквідувати всі небезпечні місця на українських дорогах.

Нагадаємо, що компанія Hanyang Robotics анонсувала безпілотну снігоприбиральну машину Snowbot S1. Робот призначений для розчищення заметів на парковках і прибудинкових територіях.