Заменит человека с лопатой: представлен автономный снегоуборщик Snowbol

Компания Hanyang Robotics анонсировала беспилотную снегоуборочную машину Snowbot S1. Робот предназначен для расчистки сугробов на парковках и придомовых территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на TheSnowBot.

Автономный снегоуборщик весом 65 килограммов с гусеницами из терморезины работает на электротяге и обладает неслабыми возможностями: способен расчищать сугробы высотой до 30 сантиметров со скоростью до 4 метров в секунду.

Оказавшись в снежном плену, робот включает возвратно-поступательный режим движения и самостоятельно выбирается из западни. Благодаря батарее емкостью 32 А·ч Snowbot S1 способен проработать 1,5 часа, еще пару часов займет зарядка аккумуляторов.

Снежная масса захватывается при помощи шнека и отбрасывается в нужном направлении на расстояние до 5 метра. Подчищает остатки снега (в зависимости от поверхности) щетка или скребок.

Управляется автономный снегоуборщик с дистанционного пульта либо через приложение на смартфоне. Алгоритм тот же, что и у вошедших в наш обиход автономных пылесосах: можно запрограммировать маршрут движения, число проходов и т.д. А встроенный лидар обеспечивает позиционирование с точностью до сантиметра.

В настоящее время робот Snowbot S1 проходит испытания перед отправкой в серийное производство.

Напомним, что в Таллине роботы-курьеры отважно пытались преодолеть снежные заносы на тротуарах. Однако в силу своих небольших размеров эта миссия для них оказалась невыполнимой.