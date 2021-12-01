"УкрАвто" стала официальным дистрибьютором Geely в Украине

Китайский автомобильный гигант Geely официально возвращается на украинский рынок. Корпорация "УкрАвто" подписала соглашение о дистрибьюции и сервисной поддержке автомобилей бренда Geely в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сообщение на сайте корпорации.

Дилерская сеть китайского автомобильного бренда будет сформирована на основе крупнейшей в стране дилерской сети "УкрАВТО".

Контракт подписан 1 декабря 2021 года. "УкрАвто" берет на себя обязательства по продажам, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей китайского партнера. В частности, речь идет об оборудовании складов запасных частей и обучении персонала на всей территории Украины.

"Мы видим существенный потенциал роста украинского рынка новых автомобилей - особенно в сегменте SUV. Мы полностью полагаемся на экспертизу и репутацию "УкрАВТО", в активе которой успешный многолетний опыт сотрудничества с ведущими мировыми автопроизводителям", - отметил Майкл Сун, генеральный директор Geely Automobile International Corporation.

По словам Вахтанга Васадзе, заместителя председателя правления "УкрАВТО", корпорация стремится постоянно расширять выбор автомобильных марок для клиентов.

"Мы повышаем конкурентоспособность и безопасность рынка легковых автомобилей и предлагаем новую альтернативу клиентам, которые заинтересованы в автомобильных инновациях и опыте мобильности, превосходящем ожидания", - добавил Васадзе.

Продажи автомобилей Geely стартуют в начале 2022 года.

"Geely Auto" - дочерняя компания глобальной Geely Holding Group. Geely Holding владеет контрольными пакетами акций многих международных брендов, таких как Volvo (99% акций), Lotus (51% акций) и Daimler AG (9,7% акций). В 2020 году Mercedes-Benz и Geely Holding объявили об официальном создании глобального совместного предприятия smart Automobile Co., Ltd. Geely Holding управляет более чем 40 производственными и сборочными заводами, 8 центрами исследований и разработок и 8 центрами дизайна в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии.

Как сообщалось, "УкрАвто" - крупнейший в Украине оператор рынка новых автомобилей и поставщик услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. В состав корпорации также входит Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), единственное в Украине предприятие, обладающее полным циклом производства.

Также "УкрАвто" принадлежит широкая дилерская сеть, насчитывающая более 50 современных автосервисных центров, где представлены автомобили таких всемирно известных брендов, как Mercedes-Benz, Maserati, KIA, Chery, Toyota, Renault, Peugeot, Opel, а также автобусы ZAZ и мотоциклы Ducati.