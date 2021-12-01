"УкрАвто" стала офіційним дистриб'ютором Geely в Україні

Китайський автомобільний гігант Geely офіційно повертається до українського ринку. Корпорація "УкрАвто" підписала угоду про дистриб'юцію та сервісну підтримку автомобілів бренду Geely в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на повідомлення на сайті корпорації.

Дилерську мережу китайського автомобільного бренду буде сформовано на основі найбільшої в країні дилерської мережі "УкрАвто".

Контракт підписано 1 грудня 2021 року. "УкрАвто" бере на себе зобов'язання з продажу, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів китайського партнера. Зокрема, йдеться про обладнання складів запасних частин та навчання персоналу на всій території України.

"Ми бачимо суттєвий потенціал зростання українського ринку нових автомобілів - особливо у сегменті SUV. Ми повністю покладаємося на експертизу та репутацію "УкрАВТО", в активі якої успішний багаторічний досвід співпраці з провідними світовими автовиробниками", - зазначив Майкл Сун, генеральний директор Geely Automobile International Корпорація.

За словами Вахтанга Васадзе, заступника голови правління "УкрАвто", корпорація прагне постійно розширювати вибір автомобільних марок для клієнтів.

"Ми підвищуємо конкурентоспроможність та безпеку ринку легкових автомобілів та пропонуємо нову альтернативу клієнтам, які зацікавлені в автомобільних інноваціях та досвіді мобільності, що перевершує очікування", - додав Васадзе.

Продажі автомобілів Geely стартують на початку 2022 року.

"Geely Auto" - дочірня компанія глобальної Geely Holding Group. Geely Holding володіє контрольними пакетами акцій багатьох міжнародних брендів, таких як Volvo (99% акцій), Lotus (51% акцій) та Daimler AG (9,7% акцій). У 2020 році Mercedes-Benz та Geely Holding оголосили про офіційне створення глобального спільного підприємства smart Automobile Co., Ltd. Geely Holding управляє більш ніж 40 виробничими та складальними заводами, 8 центрами досліджень та розробок та 8 центрами дизайну в Північній Америці, Європі та Південно-Східній Азії.

Як повідомлялося, "УкрАвто" - найбільший в Україні оператор ринку нових автомобілів та постачальник послуг з обслуговування та ремонту автомобілів. До складу корпорації також входить Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ), єдине в Україні підприємство з повним циклом виробництва.

Також "УкрАвто" належить широка дилерська мережа, що налічує понад 50 сучасних автосервісних центрів, де представлені автомобілі таких всесвітньо відомих брендів як Mercedes-Benz, Maserati, KIA, Chery, Toyota, Renault, Peugeot, Opel, а також автобуси ZAZ та мотоцикли Ducati.