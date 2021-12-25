ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Український дизайнер McLaren представив проект електромобіля, натхненний літаком Ан-225 "Мрія"

Новость на русском →
Субота 25 грудня 2021 10:15
Український дизайнер McLaren представив проект електромобіля, натхненний літаком Ан-225 "Мрія" Проект електромобіля KRAINA 225 (Фото: krainaauto.com)
Автор: Вадим Добровольский

Український дизайнер McLaren презентував концептуальний проект вітчизняного електромобіля преміум-класу. Концепція отримала назву KRAINA 225 на честь легендарного літака Ан-225 "Мрія".

Про це повідомляє РБК-Україна Авто із посиланням на Facebook Максима Шкіндера.

Український автомобільний дизайнер Максим Шкіндер, котрий нині працює в команді відомого британського автовиробника McLaren, разом з командою однодумцыв представив бачення того, яким міг би бути вітчизняний електромобіль преміум-класу. Проект отримав патріотичну назву KRAINA 225.

Український дизайнер McLaren представив проект електромобіля, натхненний літаком Ан-225 &quot;Мрія&quot;

"Ідеологія KRAINA 225 полягала в тому, щоб об’єднатися як група однодумців у спробі створити український електромобіль з конкурентоспроможним дизайном, який бере натхнення у місцевому промисловому спадку, такому як літаки Антонова та Державне космічне агентство України в Дніпрі.", - зазначає ідеолог проекту Максим Шкіндер.

Український дизайнер McLaren представив проект електромобіля, натхненний літаком Ан-225 &quot;Мрія&quot;

Джерелом натхнення при розробці дизайну став потужний транспортний літак Ан-225 "Мрія", відомий у всьому світі. "Нашим прагненням стало творіння дещо близького до його значущості та унікальності, насамперед за своїм візуальним ефектом", - зазначається на сайті проекту.

Український дизайнер McLaren представив проект електромобіля, натхненний літаком Ан-225 &quot;Мрія&quot;

KRAINA 225 – це чотиримісний дводверний електромобіль довжиною близько 5 м. Головні особливості дизайну – стрімкий спадаючий силует, що робить машину схожою на купе, величезний скляний дах, відеокамери замість дзеркал заднього виду, ручки дверей, що ховаютья у кузов.

Проект створено у приватному порядку, він не має відношення до компанії McLaren Разом із Максимом над екстер'єром концептуального електромобіля працював дизайнер Антон Ніколаєв, а всього команда проекту налічує п'ять осіб (Володимир Панченко, Віталій Енес, Сергій Воронов).

Український дизайнер McLaren представив проект електромобіля, натхненний літаком Ан-225 &quot;Мрія&quot;

Будь-яких технічних характеристик автори не оприлюднили, адже наразі електромобіль KRAINA 225 реалізований у вигляді 3D-рендерів, про серійне виробництво не йдеться. При цьому не можна виключати того, що машина матеріалізується в металі та пластиці у вигляді одиночного концепту.

Нагадаємо, корпорація "Еталон" готується у 2022 році розпочати випуск абсолютно нового автобуса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Олег Назаренко
Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів
Олег Назаренко
генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів
Марина Китіна
Електромобілів більше – зарядок менше: що відбувається в Україні із зарядною інфраструктурою
Марина Китіна
експерт транспортних інновацій
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору