Український дизайнер McLaren представив проект електромобіля, натхненний літаком Ан-225 "Мрія"

Український дизайнер McLaren презентував концептуальний проект вітчизняного електромобіля преміум-класу. Концепція отримала назву KRAINA 225 на честь легендарного літака Ан-225 "Мрія".

Про це повідомляє РБК-Україна Авто із посиланням на Facebook Максима Шкіндера.

Український автомобільний дизайнер Максим Шкіндер, котрий нині працює в команді відомого британського автовиробника McLaren, разом з командою однодумцыв представив бачення того, яким міг би бути вітчизняний електромобіль преміум-класу. Проект отримав патріотичну назву KRAINA 225.

"Ідеологія KRAINA 225 полягала в тому, щоб об’єднатися як група однодумців у спробі створити український електромобіль з конкурентоспроможним дизайном, який бере натхнення у місцевому промисловому спадку, такому як літаки Антонова та Державне космічне агентство України в Дніпрі.", - зазначає ідеолог проекту Максим Шкіндер.

Джерелом натхнення при розробці дизайну став потужний транспортний літак Ан-225 "Мрія", відомий у всьому світі. "Нашим прагненням стало творіння дещо близького до його значущості та унікальності, насамперед за своїм візуальним ефектом", - зазначається на сайті проекту.

KRAINA 225 – це чотиримісний дводверний електромобіль довжиною близько 5 м. Головні особливості дизайну – стрімкий спадаючий силует, що робить машину схожою на купе, величезний скляний дах, відеокамери замість дзеркал заднього виду, ручки дверей, що ховаютья у кузов.

Проект створено у приватному порядку, він не має відношення до компанії McLaren Разом із Максимом над екстер'єром концептуального електромобіля працював дизайнер Антон Ніколаєв, а всього команда проекту налічує п'ять осіб (Володимир Панченко, Віталій Енес, Сергій Воронов).

Будь-яких технічних характеристик автори не оприлюднили, адже наразі електромобіль KRAINA 225 реалізований у вигляді 3D-рендерів, про серійне виробництво не йдеться. При цьому не можна виключати того, що машина матеріалізується в металі та пластиці у вигляді одиночного концепту.

Нагадаємо, корпорація "Еталон" готується у 2022 році розпочати випуск абсолютно нового автобуса.